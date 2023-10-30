台北市天母地區的萬聖節活動，再次吸引大批民眾共襄盛舉，造成周邊交通大塞車。有網友好奇，「天母為什麼沒捷運」，他認為天母居民銀髮族比例不低，若不開車的人，搭公車外出實在很不方便。部分當地人直指，天母人生活自成一格，「說穿了最大原因，不希望外來人打擾」。

一年一度的萬聖節活動熱鬧滾滾，爸媽帶小孩積極參與，天母更是吸引了不少外來民眾，造成車潮湧入。原PO看到這情況，不禁發問「天母為什麼沒捷運」，他強調，雖然當地公車路線多，但乘坐者多為銀髮族，「老人家上車萬一沒座位，只能搖搖晃晃地站著，令人擔憂」。

若以天母東西路、中山北路口為例，光是走到最近的捷運站（芝山站），就要近30分鐘；從士東市場或大葉高島屋，走到芝山站也要約20分鐘。磺溪以西雖有明德站、石牌站，不過那已在天母外圍。

網友指出，挑商圈逛街，多半會去交通便利的地區，例如信義計劃區、中山站、西門町等。天母一帶雖然也有高島屋、三越、SOGO，還有一些小店，但吸引力不足，難以支撐商業活動。

「你說對了，不需要商業活動」，部分網友回應，天母生活機能完善，周邊不乏學校、醫院、市場等，自然環境也有陽明山就在旁邊，一般退休族群住進來，「沒什麼事也不會外出啊，搭捷運幹嘛」。

還有天母人開車比例高，甚至很多人家裡有聘請司機，真的不怎麼需要捷運，打擾寧靜生活，「連天母棒球場都還在規定太晚不能繼續比賽，大概就知道他們的想法了」。