中華職棒34年台灣大賽今晚在天母球場點燃戰火，由主場味全龍迎戰季後挑戰賽勝出的樂天桃猿，除了兩隊球員在球場上較勁，加上滿場萬名球迷的應援聲，精采程度令人期待，曾擔任「一日小龍女」的三上悠亞，也提前一天隔海獻上滿滿祝福。

味全龍以下半季冠軍及年度勝率第一的成績，直接晉級台灣大賽，睽違24年後再度離總冠軍頭銜只差最後一哩路，讓所有龍迷既緊張又期待，準備好在主場營造滿滿紅海為味全龍加油，曾來擔任「一日小龍女」的三上悠亞，也透過Instagram限動曬出當天淋完雨後的「濕身照」，接著獻上祝福：「味全龍加油加油，我在日本為你們應援」。

三上悠亞隔海對味全龍獻上祝福。（圖／yua_mikami IG）

三上悠亞上個月擔任味全龍開球嘉賓，她先是與小龍女合體表演開場舞，接著還一同到場邊應援，成為當天球場萬眾矚目的「嬌點」，雖然當晚天公不作美，雨勢下下停停，她仍舊邊淋雨邊應援，直到球賽結束後才離開，敬業態度博得眾人掌聲，不過卻遭日本網友抨擊：「不應該出現在小孩面前」，對此，她高EQ回應只是盡力完成工作而已，並感謝支持她的球迷粉絲。