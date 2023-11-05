味全龍在「台灣大賽」G1與樂天桃猿打到14局才分勝負，G2場上指揮官同樣是蔣少宏擔任，總教練葉君璋認為，在這種大賽時刻球員一定會想在場上，加上有球迷的力量會讓他忘記疲累。

蔣少宏昨天蹲滿14局追平史上第二，1991年總冠軍賽第4戰統一獅、味全龍打滿14局，曾智偵、陳金茂都蹲滿14局；而中職總冠軍賽最長蹲捕局數就是2009年統一獅高志綱連蹲17局。

蔣少宏表示，這是自己第1次蹲滿14局這麼長局數，當下不會去想現在是到第幾局，也因為比賽張力大都很專注在當下，讓投手把當下最好的球路拿出來對決。

生涯首次打總冠軍賽，蔣少宏平常心面對，「太去想是總冠軍賽可能反而會有反效果，也會提醒投手專注每一球，很緊張就看遠一點的地方，調整好呼吸。」

被問到雙膝破皮，他澄清並不是因為蹲捕，而是在打擊撲往一壘時造成，最後看到劉基鴻敲出再見轟，讓他笑說自己眼淚都要掉下來。

由於首戰打了超過5小時，今天龍隊棒次把捕手往後調一棒、變成第8棒，同樣是蔣少宏先發蹲捕。葉總說：「我覺得像總冠軍賽應該不會有疲勞的事，我們也休了2個禮拜，沒有人會想休息，都希望自己能在場上。」他也提到，過去球員生涯自己曾1人蹲雙重賽，被問到需不需要吃止痛藥？他笑說：「不用，我不是人，是機器。」

葉總認為，昨天球隊在得點圈攻擊上是比較不好的地方，但棒球就是很奇妙，有攻勢的時候沒得分，結果劉基鴻14局打擊時前面都沒人上壘，他卻一棒終結比賽，「我想這就是總冠軍賽吸引人的地方，讓人無法預測。」