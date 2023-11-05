白嘉莉的美麗世界藝術展展場照。（新光三越提供）

白嘉莉藝術家畫作作品－金喜連連Boundless Blessing。（新光三越提供）

白嘉莉女士應新光三越之邀，即日起至11月12日親臨新光三越台北信義新天地A9宴會展演館，舉辦「白嘉莉的美麗世界」最新藝術創作個展。

本次展覽「白嘉莉的美麗世界」，規劃四大展區：「藝術創作區、絹印陶瓷區、文藝品販售區、1:1人型懷舊合影區」展出112件豐富作品，從和紙重彩、油畫、水彩水墨、懷舊水墨、懷舊水彩、版畫、陶瓷彩釉、犀貝瓷等饒富個人藝術風格的創作作品；更有巨幅120號新畫作 「天鵝 愛LOVE」，此次展出作品亦將進行公開典藏機制。

畫作展覽的亮點包括多樣化的風格和創作媒材，從鮮豔的合紙重彩「最愛My My Favourite」兩隻白兔浪漫依偎畫作、「富貴吉祥Wealthy Rooster」公雞雄姿英發掛滿銅錢，寓意著財富和吉祥，呈現了生動的色彩對比和細緻的細節；傳統的懷舊水墨畫「仕女圖」，這幅則是臨摹張大千先生的仕女圖。

此外周末也有機會與白嘉莉本人合影互動，11/11（六）、11/12（日）15:00開始，詳情可見新光三越官網。