好有胡自強（左）今特地到場支持白嘉莉。（陳俊吉攝）

白嘉莉開心在自己作品前留念。（陳俊吉攝）

75歲的「最美麗主持人」白嘉莉自1977年為愛嫁到印尼後，就聽媽媽的話專心研究繪畫，40多年來創作超過百幅畫作。她今（2日）在新光三越台北信義新天地A9舉辦「白嘉莉的美麗世界」創作個展，展示112幅作品，吸引百人前往參觀。

近日劉家昌再槓上甄珍、章立衡（原名：劉子千）母子檔，讓家務事再次成為話題，好友白嘉莉今不願多談，僅表示：「這是他們的家務事，我不好做批評。」其他的相關問題，白嘉莉都微笑的說：「愛與和平」，維持一慣的優雅。

白嘉莉丈夫黃雙安5年前逝世，她在2020年確定返台居住，月花30萬元在五星級飯店居住，她曾透露有在台置產的想法，昨坦言在飯店住3年已經習慣了，暫時不考慮買房，「住在飯店很棒，房間都會有很漂亮的花」。她多年來都維持早睡早起的好習慣，固定每天早上6點起床作畫，「那時候光線好，靈感也豐富」。

白嘉莉曾多次透露不排斥第二春，今甜笑表示感情的事還要看緣分，不會特別強求，也開玩笑說可能會有人不敢追她。她表示，雖然單身但生活一點都不寂寞，「我身邊有很多好朋友，台灣真的是人情味濃厚的地方」。對另一半的要求，她不介意對方年紀比她小，也不在乎有沒有小孩，「我希望他心地善良、有愛心，緣分這種事都是上天的安排」。

「白嘉莉的美麗世界」創作個展2日至12日於新光三越台北信義新天地A9舉辦，共展示112幅作品，本次展覽規劃4大區域，包括從和紙重彩、油畫、水彩水墨、懷舊水墨、懷舊水彩、版畫、陶瓷彩釉、犀貝瓷等類型，其中最令人驚豔的就是巨幅120號新畫作「天鵝 愛 LOVE」。