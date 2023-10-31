83歲音樂人劉家昌日前控甄珍（本名章家珍）奪產，兒劉子千（已改名章立衡）不孝，引發議論。而他們的私下的相處，早在林青霞所寫的書《雲去雲來》洩端倪，也讓林青霞怪劉家昌「怎麼可以對她那樣」。

林青霞在書中透露，第三次在美國洛杉磯與甄珍碰面，是因為劉導演為她開了甄珍酒店，在開幕酒會裡，她一頭俏麗的卷髮，身穿一襲乳白雪飄逸洋裝，料子上有點白色絲絨，腳踏米白緞帶高跟鞋，在現場和來賓寒暄、拍照。第四次見到甄珍時，是她在香港啟德機場的大巴士上，劉導演兩手空空的上了巴士，甄珍卻拎著大包小包的走在後頭，林青霞也怪劉導演怎麼可以讓巨星拎那麽些東西，自己也不幫忙。

甄愛高雄群星會香港影人見面會有不少曾與甄珍合作的藝人。（圖/中時資料照）

甄珍（左）為林青霞站台，好友徐楓力挺。（圖/中時資料照）

甄珍的經典回顧展。（圖/中時資料照）

而甄珍、劉家昌有次與林青霞一同用餐，林青霞發現「在吃白灼蝦時，甄珍她總是先把蝦頭咬掉，蝦殼剝了，放在小碗裏交給劉導演，劉導演也吃得理所當然。」對此，在演藝圈為對方剝蝦殼的有汪小菲剝蝦給大S、福原愛剝蝦給江宏傑，巧的是這2對也都離婚了。

胡慧中（左）難得同框甄珍。（圖/中時資料照）

甄珍青澀照多了學生氣息。（圖/中時資料照）

林青霞形容甄珍「温．良．恭．儉．讓」都適合用在她身上，她舉例「有時候我們坐七人座的汽車，她總是客氣的搶着坐最裏面的位置，我也總是搶快一步，把靠邊容易上落的座位留給她。」女人的話題總是離不開瘦身、減肥之類，林青霞也回憶起，當七八個女人聚會紛紛嫌自己胖、小腹大時，甄珍便站起來，擺了個姿勢手順着肚皮一滑，甜美的笑着說：「你們覺得我怎麼樣？」全場静默了幾秒，然後大家笑成一團，也讓人看到她幽默一面。