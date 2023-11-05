資深音樂人劉家昌連日發文指控前妻甄珍奪產又替兒召妓，章立衡（原名劉子千）未成年醉毆警、沒完成學業等，三人數度隔空互嗆；然而，章立衡與甄珍自去年行蹤成謎，外界皆不知母子倆身在何處，但章立衡昨（4）日再度發文時，卻意外洩漏自己的行蹤。

章立衡昨（4）日在臉書分享蒙古重金屬樂團「九寶」的歌曲《靈眼》寫下：「謝謝全部一直以來支持我的朋友也謝謝一直以來不支持我的朋友，沒有了你們，我就完全沒有朋友了！送給你們一首大陸歌曲，我覺得還不錯！」而從貼文中地點顯示在大陸遼寧省大連市；貼文曝光後，不少網友留言鼓勵「很多人其實都很關心你，很愛你。不要被心裡的魔鬼吞噬掉自己」、「加油！ 好好陪伴媽媽！ 希望你們快樂」。

事實上，劉家昌1日發文指控，甄珍過度寵溺導致兒子行為失控，爆出章立衡在未滿16歲時已在夜晚進出酒吧，酒醉後還毆打浦東公安局長，還有兒子到北京宣傳時，甄珍幫忙買春等等。

此外，他還提到，在章立衡推出歌曲《唸你》走紅後，甄珍怕兒子路走偏「切除所有參與唸你的工作人員，她自己來掌控」；對此，章立衡也發文反擊：「真對劉家昌想透過誣陷我和我的母親搞敲詐與勒索，那是痴人做夢！我母親已表達的很清楚，法律程序一定走完！」

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