83歲音樂人劉家昌日前控甄珍（本名章家珍）奪產，兒劉子千（已改名章立衡）不孝，讓家務事浮上抬面，一家人的過往都再度被翻出。資深媒體人麥若愚更是爆出當年劉家昌與甄珍的結婚宣言，如今對比也格外諷刺。

藝人甄珍、劉家昌及謝賢昔有著三角關係。1974年，甄珍瞞著母親和謝賢結婚。但在謝賢之前，劉家昌遭傳暗戀甄珍，有次劉家昌追甄珍到日本，被謝賢知道後氣炸，埋下心結，最終兩人在1976年離婚。

甄珍出書，謝賢來台相挺。（圖/中時資料照）

其實，近年謝賢上節目時，有主動幫劉家昌澄清「他並非第三者」，並表示別人總說劉家昌搶了他老婆，「我說『不是』，是我搶了他的（老婆），一早劉家昌就跟她（甄珍）有來往了」，他認為兩個人在一起或分開都是緣分，自己也沒有特別為甄珍擔心，首度揭開三人過去的真實關係。

甄珍（左）與劉家昌感情過再被挖出。（圖/中時資料照）

而資深媒體人麥若愚在《新聞挖挖哇》爆料，甄珍與謝賢還沒完成簽字離婚，即於1978年與劉家昌宣布結婚，且當時劉家昌追到甄珍後，曾公開宣示3點結婚宣言：「第一、今後絕不再談戀愛；第二、絕不會做傷害甄珍的事；第三、我要和甄珍白頭到老。」當年的宣言，如今對比竟呈現意想不到狀況。