音樂人劉家昌日前砲轟前妻甄珍和兒子劉子千（現改名為：章立衡）爭產，並抖出不少家醜，讓這段昔日的神仙眷侶如今變成了無緣怨偶，有臉書專頁則挖出36年前甄珍和劉家昌受訪影片，當時兩人帶著兒子上鏡頭，甄珍說：「只有我們才可以生出這樣的好品種」，並笑說這番話是劉家昌教她的，「劉家昌的臉皮厚」。

臉書專頁「台視時光機」日前分享一段劉家昌與甄珍昔日受訪影片，可見甄珍寵溺地抱著兒子，邀記者到他們的新家訪問，甄珍說兒子的英文名字是Jeremy，受訪時已經1歲3個月，甄珍坦言以前很恐懼生小孩，年紀到了的時候，便順其自然迎接兒子的到來，並說當媽媽後才知道身為母親的辛苦，一切都太不容易。

劉家昌與甄珍育有一子。（圖／中時資料照片）

劉子千1歲模樣？胡冠珍訪問甄珍.劉家昌夫婦｜歡樂繽紛(1987)

話說到一半，劉家昌也入鏡，分享新家都是他在外國學習模仿布置而成，每個小擺飾都看起來很溫暖，家中最常用紅、白、黑三種顏色，他覺得這三種顏色最乾淨，只用黑白好像有些不吉利，便加入紅色，他也表示因為相信筆劃，所以兒子當時還沒取好中文名字。

劉家昌和甄珍過去自豪「生出好品種」。（圖／中時資料照片）

甄珍近年透露早在兒子1歲時離婚。（圖／中時資料照片）

而2015年，甄珍便自爆早在兒子1歲時就離婚，但為了給兒子完整家庭便一路隱瞞，直到2013年劉子千才知道此事，現在看來影片當下兩人不是已經離婚或正在醞釀離婚。近日，又因劉家昌的千字文，讓他跟甄珍反目成仇，劉子千更表示：「針對劉家昌想透過誣陷我和母親搞敲詐勒索，那是癡人的做夢！我母親已表達的很清楚，法律程序一定走完！」父子情也算徹底撕破臉。