39歲男星劉子千（現改名：章立衡）是音樂人劉家昌和資深演員甄珍的獨子，近日劉家昌頻在微博上開砲，稱甄珍曾聽信算命，拆散了劉子千戀情，只因擔心兒子「跟女朋友跑了」。而外型帥氣的劉子千其實過往緋聞女友不少，最有名的是曾參加世界比基尼小姐的林亞霖（後改藝名：林尹釩），兩人還在香港發生酒駕車禍，登上社會版面，但車禍後不久兩人就分手，傳聞劉家昌還付了林亞霖400萬醫藥費。

據當年媒體報導，和劉子千同歲的林亞霖曾參加2006世界比基尼小姐國際總決賽，最後獲得世界比基尼小姐第5名，並以此好身材出道，拍攝知名內衣廣告，她出生在台東，年輕時就讀戲劇科班，長大後留學英國，演出過電視劇《比賽開始》。2010年林亞霖和劉子千傳出緋聞，但兩人否認，劉子千表示女方只是他的好朋友、中文老師，未料後來一同遇上車禍，戀情也告吹。

林亞霖身材火辣。（圖／中時資料照片）

劉子千前女友 控劉家昌400萬逼分手

2010年4月，劉子千和林亞霖在香港開車回西貢住家路上發生車禍，幸好兩人僅受輕傷，送醫後無大礙，而警方對劉子千進行酒測，發現他酒測值超標，依法將他逮捕後，最後以約2萬多元台幣交保。隔年，林亞霖爆出劉家昌出了400萬醫藥費，要求劉子千和她分手，但劉子千經紀公司當時回應：「應該沒有這件事」。

林亞霖（右前1）是世界比基尼小姐第5名。（圖／中時資料照片）

近年，劉子千接受《鏡週刊》訪問，終於「解封」談過往戀情，他承認雖然是獨子，但小時候在一群表哥之間長大並不孤單，還被表哥邀去迪士尼樂園玩，同行的還有高年級的學姐，他因此交到人生中的第一個女友，默認初戀是姐弟戀，但他也表示後來和初戀女友分手就失去聯繫，當年的「姐姐」也已經不知去向。

林亞霖演出過《比賽開始》，左圖左是柯佳嬿。（圖／中時資料照片）

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