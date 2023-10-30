大陸女星迪麗熱巴，有著維吾爾族血統，360度零死角精緻美貌，一出道就備受矚目，被封為「零死角美女」；日前迪麗熱巴參加大陸實境節目難得與從小一起長大的表妹「蘇比」聚餐，而表妹的高顏值也引發熱議。

迪麗熱巴近期加入旅遊實境秀《花兒與少年5》，在昨（29）日節目釋出的片段中，可見穿著一件黃黑條紋襯衫，紮著馬尾的迪麗熱巴，與表妹蘇比一起吃飯，而表妹深邃大眼，搭配高挺的鼻子與櫻桃小嘴，出眾外貌引起討論。

迪麗熱巴在旅遊實境秀《花兒與少年5》與表妹蘇比（右）吃飯。（圖／擷取自微博）

然而，吃飯期間兩人也忍不住談起家鄉變化，迪麗熱巴感嘆，因工作太忙「已經好久沒有回去了」，表妹蘇比也提到，上次回去都已快不認得路了，不過現在地鐵開通了，回鄉已經方便許多。

節目片段曝光後，兩人也登上微博熱搜「所以表妹是要出道嗎」、「美女吃飯就是不一樣」、「妹妹也好漂亮啊」，不過卻有人認為「比起熱巴，妹妹遜色了一點」、「有一說一，以為表妹也會很好看，但是跟熱巴比真的就沒有驚艷了」、「姊姊太美了，完全被比下去」。

事實上，蘇比曾參加國民校花大賽，但因在活動現場被拍到的照片，與之前流出的自拍照有差距，遭部分網友酸「差很大」；此外，有著「迪麗熱巴表妹」的頭銜的她，參賽時就有被質疑炒作，對此，她態度相當坦然「就是也沒什麽可回應的，我不會讓支持我的人失望」。