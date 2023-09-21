大陸44歲女星秦嵐因在古裝大劇《延禧攻略》飾演富察皇后，溫婉形象加上出眾美貌讓她深受觀眾喜愛，再創事業巔峰，而近年她也活躍於綜藝實境秀，展現另一面向的她；最近秦嵐與迪麗熱巴加入旅遊實境秀《花兒與少年5》，一張兩人於車內的合照曝光，在小13歲的迪麗熱巴身旁完全看不出年齡差，凍齡狀態又美暈一票網友。

秦嵐先前被爆出熱戀男星魏大勳，緋聞屢屢登上版面引起討論，但她仍專注於個人演藝事業，不是拍戲就是忙著出演綜藝；旅遊實境秀《花兒與少年》每一季都請來不少大咖女星，像是鄭佩佩、劉濤、寧靜和楊冪等，近期第5季開拍，嘉賓分別是秦嵐、迪麗熱巴、秦海璐、辛芷蕾和趙昭儀，搭配2位弟弟王安宇和胡先煦。

陣容曝光後，女來賓一字排開都是大美女，今（21）日微博上更流出她們錄製節目的側拍花絮，其中一張秦嵐和迪麗熱巴的合照，更美上熱搜排行榜；畫面中秦嵐和熱巴坐在車內，兩人淡妝就美過演藝圈一半的女星，而秦嵐現況一點都不輸小她13歲的熱巴，根本宛如是同齡人，狀態保養得相當不科學。

廣大網友見到2女神同框照，都紛紛稱讚她們的合照太養眼，還有許多人被秦嵐44歲狀態震驚到，驚呼「不愧是熱戀中的小女人，看起來真的沒有44歲」、「誰相信秦嵐這樣44歲」、「美女的旁邊也是美女，真美好」、「哇，魏大勳很幸福能有一個女神女朋友」。