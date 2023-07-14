金鐘主持人黃子佼被爆性騷擾後，失控點名大小S、阿雅（柳翰雅）、范曉萱、具俊曄等人染毒，氣得阿雅PO驗毒報告自清。風波平息後，阿雅近期到處踏青，po數張出遊的美照，44歲保養得宜，狀態頗佳。

阿雅12、13日在微博分享一系列親近大自然的旅遊照，畫面中，阿雅戴著草帽，身穿黑白相間的長袖上衣搭配牛仔褲，腳踩白色平底休閒鞋，愜意地划著獨木舟，以及坐在平台上燦笑，她感性地寫下：「徜徉山水間，尋覓屬於自己的清涼，你那裡幾度？（ps：出門旅行注意防暑防曬）」、「24、5度的天氣，雲水山色環抱，甚至分不清那是雲還是雪，這就是我的避暑方式，入伏了，大家都要注意防暑哦。」看起來已走出先前的風波。

阿雅最近到郊區散心。（圖／微博@阿雅）

阿雅不滿被黃子佼指控吸毒，本月初公開驗毒報告，毛髮和尿液中都未測出69種毒品，她有感而發地寫下：「感謝支持和相信我的朋友們，在紛擾中選擇信任，彌足珍貴。穿過鼎沸人聲，願我們都因為清楚自己是誰，而找到讓內心寧靜安定的堡壘」。

不過，部分網友指出黃子佼爆料吸毒的時間點是20幾年前而非現在，認為這份報告只能證明現在沒染毒，意外引起兩派網友爭論。而大、小S更早之前也發共同聲明，強調絕對沒有碰毒，對所有的不實指控保留法律追訴權，同時向黃子佼喊話：「請黃子佼先生保重身體，孩子還小，老婆也還很年輕，人生還是很有盼望，請以家庭為重，早日康復。」

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。