黃子佼遭爆料多年前性騷，事發後他一度情緒不穩送醫，隔日黃子佼低調出院，而他的粉絲專頁和個人臉書都被關閉，今（19日）黃子佼助理代發2萬字長文，提到在事件爆發後他對經紀團隊感到抱歉，是恩師張小燕理性分析，找出對策照顧團隊生計，而張小燕被問到黃子佼復出可能，她27字回應了。

據《三立新聞網》報導，黃子佼發長文吐心聲，張小燕被問是否他近期會復工，她回：「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心。」沒有護著黃子佼。

黃子佼與張小燕師徒情誼多年，幾乎人生大事都有張小燕的見證，爆出風波後張小燕曾以貼圖「我的心好痛」表達心情，對徒弟的行為相當痛心。黃子佼透露事發後他自認對不起很多身邊的工作夥伴，甚至一度想變賣、解散公司，是張小燕在這時候還拉他一把，替他理性分析該如何妥善安置，找出對策照顧團隊生計，但前提黃子佼必須找回責任感，他坦言「受不起大家的愛，也受不起大家的恨。正反情緒反覆衝擊。直至某個時間點，吸口氣起身，擔起責任往下走。」提到仍會想辦法負起一個老闆的責任，會重新站起來。

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