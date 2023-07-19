黃子佼遭爆料多年前性騷，事發後他一度情緒不穩送醫，隔日黃子佼低調出院，而他的粉絲專頁和個人臉書都被關閉，今（19日）黃子佼助理代發2萬字長文，提到在事件爆發後他對經紀團隊感到抱歉，是恩師張小燕理性分析，找出對策照顧團隊生計。

黃子佼剖析自己：「這一個月，什麼人都不是的我，持續對不起很多人。例如跟我長期抗戰同甘共苦三十五年的經紀公司團隊，收拾善後解約賠償一定極困擾，對不起，我跪謝。而化妝師，在我工作量劇增的時候，推掉其他業務專注合作，而此刻，她和先生還是有兩個孩子要養，但這個月起她完全沒有收入。我的團隊跟著我這麼多年，陳明珠也簽在工作室旗下，默契十足，事發後，也相對愕然又茫然吧？即使在第一時間，她們都是給予貼心的關切與大器的言語，但我真的辜負她們的跟隨。對不起。」

他坦言毀滅式影片發出後進醫院，醒來後什麼都不敢要了，和太太說：「遣散吧！變賣吧！退出吧！解約吧！這樣敗壞的我還敢要？我哪有臉見人？有啥資格？」對自己感到憤怒，太太只是聆聽，沒有執行，過幾天後張小燕替他理性分析，找出對策照顧團隊生計，但前提是黃子佼必須找回責任感，但他仍對自己的行為感到自責，「受不起大家的愛，也受不起大家的恨。正反情緒反覆衝擊。直至某個時間點，吸口氣起身，擔起責任往下走。」提到仍會想辦法負起一個老闆的責任，會重新站起來。

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