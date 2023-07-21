胡瓜今親自到場看自己的LED電視牆，跟「自己」合照。（粘耿豪攝）

胡瓜與選手們大跳《沒大沒小》。（粘耿豪攝）

綜藝天王胡瓜為宣傳民視最新歌唱選秀節目《全能歌手》，今（21日）率領選手們到東區造勢，沿途不管是開車或是逛街民眾都停下來熱情打招呼，胡瓜笑說：「大家已把我當隔壁鄰居一樣，之前出外景還有人上廁所時跟我打招呼。」掃街過程中，胡瓜不僅上身衣服濕一半，連鞋子都走到分崩離析，笑說是環保鞋所以脫膠了。

胡瓜今親自到場看自己的LED電視牆，跟「自己」合照，因網友看到照片紛紛歪樓，表示想「伸手」掰開胡瓜的手看手錶品牌，胡瓜透露4年前小禎生日，她想要這牌子的手錶，叫他送她，後來自己也買一支，當成父女對錶，「她是白色，我是金色」，還提到過去他結婚自己送了雙子星鑽石，「一顆代表我，一顆代表他，我們父女情深啦。」

胡瓜開攜率選手們到東區街頭宣傳新節目。（粘耿豪攝）

而黃子佼上月遭爆性騷後，開直播狂抖多名大咖藝人黑料，其中包含胡瓜，他沈寂1個月，近日在臉書發表2萬長文道歉，胡瓜表示沒看文章，會支持黃子佼要復出嗎？他勉勵：「都是演藝同仁就像一家人，我們都是充滿了滿心的祝福，其實過去就過去，我希望大家有好好地努力奮鬥。」

徐乃麟的兒子徐新洋9月將跟女友宋蕊安（Soa）辦婚禮，日前喜帖曝光，胡瓜說還沒收到喜帖，但有看到徐乃麟的未接來電，「可能是要講這件事」，至於會包多少，他表示會比一般人多，但搞笑說：「乃哥也不缺錢，依他的氣度不該收錢！」《全能歌手》明（22日）起每周六晚間8點在民視播出。

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