胡瓜新節目《全能歌手》收視不俗。（民視提供）

胡瓜主持的民視全新選秀節目《全能歌手》，經過近2千名歌手的海選，最終24位選手進棚比賽，備受討論的DD52女團葛宸羽、之絃，緬甸小王子張龍、大馬歌姬龔芷葳、15歲天才歌手洪梓菱皆順利晉級。參賽選手祈錦鈅，過去曾分享運彩下注經驗被網友質疑為詐騙，她本次參加節目也被網友留言砲轟「運彩詐騙都可上節目」。製作單位今表示，「不清楚詳細狀況，不方便代為回應，但祈錦鈅比賽認真可圈可點，感謝她在節目中精采表現」。

《全能歌手》22日晚間8點首播，4歲以上收視1.64，總收看人口數為118萬人，是周六最多人收看的節目。最高收視2.2落在陳宥妮跟林珮祺演唱〈以後別做朋友〉，戰況激烈也讓網友們討論激烈！不少人紛紛反應「這像是專業表演、不像選秀」，也提到「怎麼這麼會唱」、「全新的賽制很殘忍」，節目成功引起話題，吸引年輕人目光。

首集主題「榮辱與共淘汰賽」隨機將選手兩兩分成一組，共十二組選手進行演唱，最終殘酷的淘汰六組選手，首集就出現戰況膠著的局面，不少選手在播出後紛紛在個人社群抒發心情，有人表示「第一次看見這麼大陣仗，真的很緊張有點失常」，敗陣下來的選手更是失落，但能有機會來這裡，當作一次磨練。