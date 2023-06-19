日前有一名女網友在網路上爆料遭已婚男主持人強吻、拍裸照，沒想到19日男星黃子佼便在FB上拍了3部影片，坦承加害者就是他，並一連點名大小S、阿雅、范曉萱、唐綺陽、吳宗憲、胡瓜以及曾國城多位知名藝人，並公開他們私下不為人知的一面，直嗆「我管你們去死」。

黃子佼在直播時除了爆料大小S、具俊曄、范曉萱、周俊偉等人曾吸毒外，也直接公開曾國城過去曾在古蹟中山堂主持節目，卻在後台抽菸、喝酒，讓他相當傻眼「古蹟耶，誰敢阻止？誰敢？」；胡瓜還曾因吸毒疑似進了勒戒所等等，但這些人卻一點都沒事，認為大家都活得很假面，也沒遭到網友獵巫，令他相當納悶「所以他們都沒有錯嗎？他們都很棒嗎？只是因為他們不是metoo嗎？」

除此之外，黃子佼還接著爆料，一名女歌手還跟製作人搞在一起；他的好兄弟婚內出軌，形象一樣好得不得了等等，但這些卻都沒被爆出來，反而只有他跟小S的形象變成那樣。不只如此，黃子佼更提到當年姓賈的主動追求，最後卻突然搞消失，還有夏宇童：「始終不承認，妳丟猴喔，我不懂啊 這些陰影我都放在心裡欸，我也留下了很深刻的傷痕。」

片中黃子佼也無奈表示「我沒有要非得要拖大家下水，可是我就一直在思考，這個世界上有沒有原諒這件事，有沒有放下這件事，有沒有你明明知道，但你就算了，應該是有的啦」。但他強調這些事情老婆孟耿如都不知道，自己在認識孟耿如之後也完全改過自新，用盡一切辦法讓自己及家人越來越好並用自己的能力做善事、幫助這個社會，但該來的還是會來，因此先出面承認並道歉。

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