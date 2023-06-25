近來有媒體指出，民眾黨主席、總統參選人柯文哲當年的立場是反服貿，但現在為了選總統卻喊出重啟服貿。資深媒體人黃暐瀚今（25）日於臉書貼出柯文哲9年前接受專訪的影音，內容顯示柯當時明確強調自己是反黑箱、並非反服貿。

黃暐瀚今日在臉書指出，台灣是民主社會，選民要喜歡或討厭任何一位政治人物都很自然，但喜不喜歡誰是一回事，說過或沒說過什麼話又是另一回事。

接著，黃暐瀚po出一段柯文哲於2014年3月27日，接受電視媒體專訪的影音，柯當時表示，「服貿的問題出在哪？還是程序正義，因為你跟人家簽的時候，立法院都不知道，你簽了回來，也不討論，就要逼迫大家吞下去，當然會出問題。我的概念，一個國家不要怕有衝突，要有解決衝突的機制，服貿你問我，我覺得大方向是對的，但執行方向不好，執行方向不好的時候，就搞到亂七八糟，所以有時候立意良好，但是執行不當的話，還是會出錯，我覺得這是很典型的例子。」

之後，主持人詢問柯文哲，所以他是反非黑箱，並非反服貿？柯回答，「我是反黑箱，我不是反服貿。」黃暐瀚說明，這是太陽花學運發生第10天，柯文哲接受《非凡電視》專訪的談話，當時學生都還在立院場內，並不是9年之後柯的解釋或託辭。

對此，黃暐瀚認為，就事論事、明辨是非、理性判斷、做出選擇，這才是台灣民主的價值，「真相只有一個，所謂『反服貿變挺服貿』這題，可以翻頁了。」