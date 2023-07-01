演藝圈近期掀起「MeToo」風暴，許傑輝、宥勝、黃子佼、炎亞綸、NONO和「黑人」陳建州等人都被點名，網紅「廣告小妹」就點出，只有黃子佼把惡事與老婆切割，不讓她被輿論傷害，廣告小妹還喊話范瑋琪：「我想對她說：『妳值得被疼愛，不要成為他的犧牲品。』」

黃子佼上月爆性騷風波，他事後自錄影片認了此事，向爆料網友、妻子孟耿如道歉，強調老婆都不知道這些事，「這9年，我絕對是改過自新，絕對對得起她」，黃子佼心繫妻女還年輕，「我要跟耿如說我沒有一天不愛你，我想請大家幫我照顧我想照顧的人，除了抱歉還是抱歉，對不起」。

而「黑人」陳建州遭大牙「周宜霈」、郭源元指控性騷擾，陳建州、范瑋琪已對大牙提出民事訴訟、求償1000萬，並要求大牙在臉書發布道歉聲明置頂3日，范瑋琪還發聲挺陳建州，相信丈夫是個正直的人，並強調孕期只出過5次門、舊家只有一張床、黑人滴酒不沾，但全遭網友挖出過往證據打臉，引發外界熱議。

對此，廣告小妹發文點出：「一個男人愛不愛你，看他危機時刻是拼命保住你，還是丟你出去護住自己」，儘管她痛心說：「我無法用言語形容我對黃子佼的失望」，但只有黃子佼把惡事與老婆切割，不讓孟耿如被輿論傷害，廣告小妹感嘆，如果沒有黑人，范瑋琪可以更好，「我相信范瑋琪對某些事情不知情。我想對她說：『妳值得被疼愛，不要成為他的犧牲品。』」

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