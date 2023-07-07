陳俊宇位於員山鄉的農舍被爆料違規使用，陳已拆除前院填土等設施。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣議員陳俊宇才剛獲黨內提名，徵召參選宜蘭縣區域立委，就遭爆料農舍違規使用，雖然外界出現換將聲音，地方也認為，陳俊宇被爆料式攻擊「不會是最後一件！」但民進黨在宜蘭縣立委勝選機率高，且陳俊宇未觸犯「天條」，現階段陣前換將不會是綠營選項。

陳俊宇在員山鄉的住宅原本是作為楊桃集貨場，但後續集貨場沒再使用，卻當住宅入住，2015年縣府以違反農地農用罰鍰6萬元，陳在獲得黨內徵召期間，拆除前院填土、雨遮等，因此引發爭議，陳俊宇今天（7日）指出，有申請改建農舍但未獲核准，因有居住需求而入住，現已遷出，做了不好的示範，鄭重向社會道歉。

國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷批說，民進黨嘴巴說清廉勤政愛鄉土，可是實際上卻是說一套做一套，民眾黨立委參選人陳琬惠批陳俊宇視法於無物。綠營人士則指出，其實陳俊宇違規農舍的照片，近期早就在各群組轉傳，陳俊宇後續再被爆料，也不會只有這一樁。

據了解，副總統賴清德主導「民主大聯盟」，提名的政治評論員李正皓，以及黨前副祕書長林飛帆，卻紛紛中箭落馬，陳俊宇等人獲提名前，黨中央格外慎重，陳俊宇的農舍違規一事，黨中央在提名前也知悉，並要陳好好處理弭平爭議。

綠營人士指出，陳俊宇之所以還能獲得提名，是沒有觸犯MeToo、涉貪等「天條」，而相較黨內其他人選，陳俊宇擔任3屆議員，又兼任地方黨部主委，在基層有一定的實力。

綠營人士指出，陳俊宇對國民黨、民眾黨來說比較難打，選舉攻防本來就是常態，此時被爆料無非就是希望民進黨再換人，但民進黨立委人選真空許久，在宜蘭縣還是各政黨中最晚出爐，黨內換將機率低，應會盡快整合進入選戰步調。