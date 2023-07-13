民進黨總統參選人兼黨主席賴清德日前喊出，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。前立委郭正亮表示，第一次看到，有人選總統，就是要進白宮。

針對賴清德稱當總統可以走入白宮的說法，郭正亮今(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德去宜蘭，那是民進黨的優勝區。所以他很自然又回到傳統民進黨的基調，稱這次選舉是中南海和白宮的選擇，還說台灣歷屆總統（跳過馬英九）李登輝、陳水扁、蔡英文，跟他的目標都是一致的，就是要進白宮。他第一次看到，有人選總統，就是要進白宮。

郭正亮接著指出，至於其他人為何沒提？賴清德竟說，其他人都在追逐中南海，但前總統蔣經國曾提三不︰不接觸、不談判、不妥協。賴清德是嚴重扭曲台灣歷史，他甚至認為，像馬英九也不能夠說他追逐中南海，馬英九是親美和中、比較反日。如果賴清德是這樣理解民主化後的台灣歷史，真的太糟糕了，又回到了統獨之爭，而且賴清德講得更具體。

郭正亮表示，大家等著看，到了總統選舉最後一段時間，如果不是1對1，而是3人或4人競逐時，賴清德一定又重新講這個論調。因此，民眾黨主席柯文哲批評賴清德是對的，稱賴清德是在分裂台灣人民，還說要團結台灣人民一起走出去，第一個就把台灣搞分裂了。