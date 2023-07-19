馬英九文教基金會邀請大陸學生來台參訪，今日上午參加由該校政治系相關學生社團「中國大陸事務學會」主持的閉門座談。（朱紹聖攝）

馬英九前總統與台大政治系學生社團「中國大陸事務學會」的指導老師、台大政治系教授石之瑜對話。（朱紹聖攝）

馬英九文教基金會執行長蕭旭岑今日在接受媒體採訪時，針對日前有媒體與民進黨立委稱陸生訪台團是統戰活動，他駁斥說，此次參訪團，對方都稱馬英九為馬前總統，我們也稱郝平為郝書記，這時候在小細節做文章，不值得一駁，而把中華文化稱為統戰，真的是侮辱台灣人的智慧。

馬英九文教基金會邀請大陸學生來台參訪，參訪團今日上午9時40分左右抵達台灣大學社科院，參加由該校政治系相關學生社團「中國大陸事務學會」主持的閉門座談。據知校方僅定調為社團層級的交流，還會有一場雙方交流互動的茶會。

昨日陸生訪台團參訪文化大學時，有媒體稱校方以馬先生稱呼前總統馬英九，而非馬總統，此次訪台團遭批評為統戰團。對此，蕭旭岑表示，此次北京大學郝平書記的參訪團不論到哪裡，都稱馬英九為馬總統，我們也稱郝平為郝書記，這個是沒有問題的。

蕭旭岑直言，感到奇怪的是，今年3月馬英九赴陸訪問時，在當地說了中華民國，民進黨或親綠媒體都沒辦法說什麼，結果這時候在小細節做文章，他覺得沒有引起什麼效果，不值得一駁。他強調，參訪團到的其他地方都會寫總統，自己在文大並未注意到有寫馬先生，「沒有必要雞蛋裡挑骨頭」。

針對有民進黨立委稱訪團團員所謂「同根同源」說是統戰，蕭旭岑直呼，若非同根同源，「難道你是荷蘭人嗎？是美國人嗎？」他批評，民進黨立委真的是黔驢技窮了。我們邀請陸生來，讓他們看棒球、看到凱道的遊行，難道這不是一個非常好的交流嗎？他續指，把中華文化稱為統戰，真的是侮辱台灣人的智慧。

當被問及馬英九此次回到母校台大的心情，蕭旭岑表示，馬前總統希望能夠帶著這團陸生與台大師生多多認識彼此。昨日在文大，兩岸的同學有都談得很愉快，而今天兩岸的學生也會在此互動。

他強調，本次茶會是以輕鬆的方式舉行，不用正襟危坐，且兩岸年輕人交流本來就要不拘形式，更能夠自由互動。