今天是日本前首相安倍晉三逝世滿一年的日子，蔡英文總統透過推特以日文表達追思。蔡總統說，曾強調「台灣有事即日本有事」的安倍前首相，是最令台灣人感念緬懷的日本首相。

蔡英文表示，安倍前首相率先提出「自由開放的印太戰略」，引起世界各國響應與跟進；他多次以行動支持台灣，也帶動台日人民的深刻交流，讓兩國在區域安全、經濟、觀光等面向都有許多突破。

蔡英文說，她要再次感謝安倍前首相為台灣做出的貢獻，相信台日關係未來一定能更加繁榮茁壯。