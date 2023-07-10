關於《外役監條例》修法事宜，總統府發言人林聿禪今（10）日表示，蔡總統與行政院陳建仁院長進行商討，認為行政院修法版本已在去年送交立法院審議，雖然審議過程意見多元分歧，但由於近期社會各界對此修法有所關注，應可在此次立法院臨時會持續聚焦討論。

林聿禪也強調，由於目前在立法院的相關修法草案已多達25案，且意見多元；並且這項修法涉及司法人權與矯正制度，蔡總統期盼朝野黨團理性充分討論，待達成共識後審慎完成立法程序。