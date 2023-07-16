前台南市議員、侯友宜競辦副召集人謝龍介今（16）日到高雄為立委參選人曹桓榮輔選，謝日前曾直言，民進黨總統參選人賴清德搶不到年輕選票，他今再說這是「4年前的因，種下今天的果」，時任行政院長的賴清德不滿蔡英文總統執政，反而跳出來挑戰蔡，被貼上背骨、忘恩負義標籤，因此到如今都難以翻轉年輕選票。

賴清德近期頻頻開直播，被視為在拉攏年輕族群。謝龍介表示，賴清德不斷改變，塑造新的形象，連AI都用上了，但可惜4年前，他當了蔡英文總統的行政院長，反而批判蔡總統執政不力，所以他挑戰總統大位。

謝龍介認為，在普遍台灣人的感覺上，「人家給你當最高行政首長，做不好是你的最大責任，但你反而跳出來挑戰蔡總統」，在那次的初選，所有的年輕選票也都跟著蔡總統走，也讓賴清德被視為是背骨，無情無義的人，因此他這次就很難在年輕族群這塊扭轉。

謝龍介觀察，所以賴清德近期才不斷出招，搶攻年輕人選票，從拍影片、YouTube、開直播，甚至是用上AI科技等等，但他感慨說「4年前的因，種下今天的果」，意即賴想要搶攻年輕選票，似乎是難以翻轉。