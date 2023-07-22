根據媒體報導，民進黨總統參選人賴清德「走入白宮」的說法，被美方要求進行澄清，但總統府、外交部、賴辦先後對此否認。前立委沈富雄表示，賴清德這樣的說法，是隨著人家口氣這樣講的，「讓我反而看不起賴清德」，人家還沒有經過證實的關切，賴就怕死了。

沈富雄21日在政論節目《少康戰情室》中表示，賴清德說要「走入白宮」這件事情，美國白宮、國務院以及台灣都否認了。但若真有這樣子的反應，他自己也震驚。

沈富雄接著表示，如果做「台灣總統能夠進白宮，你是不是很高興？」民調，當然大家會很高興，因為讓大家感到很委屈的地方，就是台灣不能跟人家平起平坐。

沈富雄覺得，賴清德還要解釋成，是隨著人家口氣這樣講的，他反而看不起賴清德，也就是，賴的底氣不夠、見識不廣，人家還沒有經過證實的關切，賴就怕死了。

沈富雄表示，美國可以說，希望台灣的總統有一天能夠進到白宮來，這個當然可以理解。而距離大選投票只有6個月，海峽兩岸的「一法三公報」限制，沒有辦法達成他們的願望，這是沒辦法的。