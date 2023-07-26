台灣民意基金會公布各政黨支持民調，32％民進黨、23％國民黨、17.3％台灣民眾黨、22.5％沒特別支持哪一個政黨。而這3個政黨的總統參選人最新民調，支持度分別為民進黨賴清德3成6，民眾黨柯文哲2成8、國民黨侯友宜2成。對此，前立委沈富雄25日就表示，「國民黨的候選人支持度，一路到現在都是低於國民黨的政黨支持度，這是很奇怪的現象」，引發討論。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，選民對賴清德主權立場、外交事務和治國能力較有信心，但暗示他在讓人安心、親和力及處理兩岸關係方面還有不小的努力空間。對柯文哲和侯友宜，兩人想超越賴清德，必須短時間內在每一個方面都有很大的提升，這幾乎是一個不可能的任務。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中表示，「這個東西值得憂心的是侯友宜，因為柯文哲是達到頂點，開始下降了，其實柯文哲的民調是很虛的」，沈富雄直言，「你看柯文的的政黨支持度也不高，所以他的支持者很多是非民眾黨的」，沈富雄最後更說，「國民黨的候選人支持度，一路到現在都是低於國民黨的政黨支持度，這是很奇怪的現象，國民黨的人寧可不支持自己的人當總統，而不太在乎這個政權要不要拿回來，這個現象我從來沒有看過」。