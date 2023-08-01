將於今（1）日掛牌成立的農業部由農委會主委陳吉仲接掌，他卻被藍白立委批評政績不理想、政策黔驢技窮。而最近有一份最新的民調指出，對於陳吉仲升任農業部長，有95％的民眾認為「民進黨太噁心了！陳吉仲曾將萊劑比擬成保健食品、讓台灣面臨缺蛋危機，這種人都能升官？」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》上月31日對於「陳吉仲升任農業部長，你怎麼看？」進行了網路民調，截至31日23時，已有2.5萬人進行投票，有95％的民眾認為「民進黨太噁心了！陳吉仲曾將萊劑比擬成保健食品、讓台灣面臨缺蛋危機，這種人都能升官？」、有5％的民眾則認為「陳吉仲很棒！我欣賞他做的每一件事」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「太好了！小學生和阿兵哥又不知要吃下哪些東西，來幫助農、漁民做功德了」、「補助部長，感覺這職位，任何人都能當」、「這種人能當部長令人搖頭」、「台灣人要自救啊，下架貪污腐敗民進黨 我們生活才有希望才有未來」、「升總統都不意外，這個黨能出什麼人才，只有自己人才是王道，才能保守秘密」。