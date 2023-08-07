每年農曆6月24日是關公聖誕，國民黨總統參選人侯友宜是關公忠實信徒，今年8月10日將參加關聖帝君聖誕相關活動，侯辦今（7）日召開記者會發布兩支關公短片，展現侯信仰關公有多虔誠，侯讚許關公「重然諾」。對此，前立委沈富雄7日就建議，「我覺得這麼短的片子，侯友宜眼睛可以看向鏡頭，兩眼直視你的選民，大家也知道你在跟誰說話，片子不需要拍得這麼呆板」，沈富雄更接著說，「這個是侯辦跟金小刀我才敢這樣講，如果是黨中央，我現在講話很小心，稍微不小心都被朱立倫他們修理」，引發討論。

沈富雄7日在廣播節目《POP大國民》中表示，「這片子容易拍，故事簡單明瞭，我必須給侯辦提醒一下，這個片子這麼好拍，但整個情節都很呆板，從藝術的角度，侯友宜從頭到尾整個身體是偏向右邊，眼睛看著右邊不曉得什麼地方，我覺得這麼短的片子，你的眼睛大可以看向鏡頭，兩眼直視你的選民，大家也知道你在跟誰說話，片子不需要拍得這麼呆版」。

而日前沈富雄表示，搞垮侯友宜的是國民黨內「孤臣孽子藍、牛鬼蛇神藍、郭董藍、韓總藍」四種藍，因此沈富雄提到，「這個是侯辦跟金小刀我才敢這樣講，如果是黨中央，我現在講話很小心，稍微不小心都被他們修理，高至朱立倫主席」，沈富雄最後更說，「還有葉元之，他說他不同意我把藍分成四種，其實他錯了，我是說國民黨裡面反侯的可以分成四個藍，這四個藍加起來頂多三成，其他七成不在這四個藍裡頭」。