媒體人吳子嘉近日提到，根據《美麗島電子報》內參民調，柯文哲22％、侯友宜20％，兩人在誤差範圍內，強調柯民調一定要拚到30％以上。前立委郭正亮13日在《新聞大白話》節目強調，老百姓對柯的期待不只針對個人的調侃，最近熱議的特別預算也可以深入再打，否則各種國政議題的交叉，聲量就會到兩大黨之間，所以柯文哲要管理戰場。侯、柯目前都對郭堅壁清野，期望10月能衝到第二，但要贏賴，還是要有默契。

「只是對某些人的調侃，或批評某些個人的行為，可能老百姓期待的不是這樣！」郭正亮表示，比如說，如果柯文哲對特別預算可以深入再打，去吵財政赤字，也許他也可以得分，因為民進黨選擇在這個題目上打他，那他當然就可以在這個地方做回擊。

「可是...他的相關資源就沒有國民黨多啦！」郭正亮提到，像國民黨立委曾銘宗就是預算專家，藍營有一大堆現任、卸任的立委，擺出陣勢，就愈來愈像打群架。這也會配合著區域立委，開始掛看板，區域立委要造勢，也會丟各種議題，國政議題的交叉，就會愈來愈轉到兩大黨之間。

郭正亮強調，這個就是柯文哲自己要小心的部分，因為他選到現在，給人家的感覺，就是他一個人在選！民眾黨所有人都仰望他一個人的表現，這樣他隨時就要進入一個準備好的狀態，有一些話就不要講，有一些戰場就不要進去，也要管理他們所涉入的戰場。

郭正亮指出，比如說那個空服員裝扮跳舞，這是不需要去糾纏的議題，可是看到有一些幕僚還糾纏了好幾天，事實上就簡單道個歉就好了，就說我們不應該穿那種衣服，這樣就好了，就沒事了，就已經跳過去了，結果後來就延燒了好幾天。

郭正亮直言，侯、柯都不希望郭參選，所以未來一定會堅壁清野，不讓你民調有往上走的機會。他們兩個的算盤都是，希望10月之後自己可以衝到第二名，然後到12月，可以領先第三名超過5％，來訴諸棄保，兩個人邏輯都是這樣。可是兩個人如果都是20幾％、接近30％，怎麼棄保都會輸，因為會棄不乾淨！所以到那個點上，雙方還是要有一些默契，要好好談談，不然完全用棄保的邏輯來選，事實上賴清德還是會贏。