大陸商務部於4月12日對台灣禁止大陸產品進口，展開貿易壁壘調查，至今產品數量已增加到2509項，8月17日公布初步調查結果，控訴台灣涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規定，表明會對海峽兩岸經濟合作架構協定（ECFA）採取相對應措施。針對此事是否會衝擊民進黨的選情？前立委郭正亮表示，「有待觀察」，因為最後定案的是貿易壁壘，貿易壁壘定案的時間點是明年1月12日，大選投票前一天，不知會產生多少衝擊？另外，他也認為，ECFA會不會真的處理，取決於2024誰當選總統。

是否會衝擊到民進黨的選情？郭正亮今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，目前民進黨一定會先表達又在施壓台灣，可是這是經濟的立即損失，不知道老百姓會如何反應。這就好比，釋迦鳳梨不能賣到大陸，釋迦鳳梨的農民會不會因此就不投民進黨，有待觀察。

郭正亮接著指出，因為最後定案的是貿易壁壘，貿易壁壘定案的時間點是明年1月12日，在大選投票前一天，不知會產生多少衝擊？大陸10月12日公布第一批，一定會引起一些討論。

郭正亮更點出，ECFA會不會真的處理，取決於誰當選總統。如果是賴清德當選總統，大陸可能會對兩岸感到悲觀，也許之後做處理，也說不一定。