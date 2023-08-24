副總統賴清德民調近期攀升，外界評論選戰已進入垃圾時間；對此，民進黨團回應，沒有到明年1月13日都不知道鹿死誰手，不管未來是三腳督或四腳督，都不排除最後整合變1對1的態勢，包括立委選舉跟政黨得票都可能大洗牌，謹慎看待這幾份民調，沒有所謂垃圾時間。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，賴清德陣營還是穩健，幾份民調顯現賴清德支持度有攀升，但有人質疑題目不同會有偏差，但民進黨每步都是穩健往前走，未來不排除1比1的整合態勢，到時立委的選舉都會大洗牌，所以民進黨很謹慎看待民調，不會掉以輕心，沒有垃圾時間。