總統蔡英文和國民黨總統參選人、新北市長侯友宜23日一同出席「八二三砲戰65周年」追思祭典，但有媒體抓拍到侯友宜與蔡英文交談時，露出驚訝的表情，引發許多網友猜測對話內容，總統府則說蔡英文是對侯說「辛苦了」，侯友宜也說是「很自然地打招呼」。前立委郭正亮分析，說辛苦了應該不是這個表情，他推測蔡英文是說「謝謝你」，但不在現場也不好多做推論，只是覺得侯的表情蠻怪的。

侯友宜與蔡英文昨出席823砲戰追思會，《信傳媒》報導，追思祭典結束後，蔡英文主動跟侯友宜短暫交談，但不知蔡英文說了什麼，讓侯露出非常驚訝的表情，就連一旁的陳福海，似乎也感到十分詫異。

臉書粉專「政客爽」設計對白，猜「蔡英文是說：幫我幹掉賴清德」；淡江大學助理教授何景榮套用「山道猴子」的台詞，幫蔡英文設計對白「選舉在走，網軍要有。你民調再高，沒網軍也只是個渣啦」。臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」做笑話哏圖，「蔡英文：侯市長你知不知道蛤蜊的叫聲是什麼？侯友宜：蛤？」引發討論。

對此，總統府副秘書長張惇涵發聲明表示，總統聽取簡報時，侯市長也與會，兩人有寒暄，總統向侯市長表達「辛苦了」，後續前往搭車時沿路也有互動。據《聯合報》報導，侯友宜說與蔡英文接觸是禮貌性的寒暄，沒有交談什麼；對於表情驚訝的說法，侯友宜則笑說，真的嗎？「我倒沒有覺得餒」，蔡總統與他打招呼，他就跟蔡總統打招呼，很自然的事。

郭正亮在中天節目《新聞大爆卦》中表示，這張照片才會引起奇怪的解讀，侯友宜和陳福海都很驚訝的樣子，「我昨天問朋友說，她說什麼？」現在統一說是「辛苦了」，但如果是說「辛苦了」，怎麼會有這樣的表情。

郭正亮直言，難以想像蔡總統講辛苦了，侯友宜和陳福海會有那麼驚訝的表情，「我比較傾向她說『謝謝你』」。主持人補充，蔡英文說「謝謝你」、侯回「不用謝」，郭正亮也點頭。他指出，因為辛苦了比較是寒暄的用語。不過郭正亮說，自己不在現場，所以也不能推論，只是覺得侯友宜的表情滿怪的，侯友宜也很常在新北市跑攤，但很少看到他有這樣的表情。