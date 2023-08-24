【全程字幕】拋與各黨領袖對話！民進黨嗆「先跟自己對話」 柯文哲狠批「一句話」反擊 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲23日拋出「與各黨領袖對話」主張，希望尋求在野力量團結勝選，對此主席朱立倫大方回應「我很樂意」，他說這點他與民眾黨的想法一致，他願意跟柯文哲坐下來好好討論各項公共議題、立院合作，不讓明年選舉出現民進黨「躺著就當選」親痛仇快的結果。

國民黨主席朱立倫24日到南投縣竹山鎮幫該黨立委提名人游顥助選時表示，他從年初就喊出「在野大團結、下架民進黨」的想法跟目標，這部分他跟民眾黨想法是一致的，所以對柯文哲提出「各黨領袖對話」建議，他也大方回應「我很樂意」與柯文哲主席坐下來好好討論各項公共議題、立院合作，大家共同努力，避免明年選舉出現親痛仇快、甚至是讓「民進黨躺著就當選」的結果。

2024總統大選剩下不到半年，但在非綠陣營多人參選情況下，出現民進黨參選人賴清德獨強局面，對此民眾黨主席暨總統參選人柯文哲23日再次拋出「逐步降低兩岸惡意螺旋，以最開放的態度與各黨領袖展開對話、拋棄舊框架、建立新共識」主張，希望透過與各黨領袖對話，化解2024非綠聯盟各唱各的調的尷尬，整合「下架民進黨」共識，尋求勝選的可能，對此朱立倫做了上述回應。