台灣民眾黨主席柯文哲（中）30日率黨團及競辦幹部同仁舉辦普渡儀式，普渡結束受訪。（劉宗龍攝）

民眾黨總統參選人柯文哲夫人陳佩琪29日在臉書分享，柯文哲對她說，總統府裡有醫務室，他當選後可以去申請當醫師，引發綠營批評。柯文哲今天下午在競辦舉行普渡儀式時受訪表示，這種是夫妻之間的開玩笑話，「就這樣而已啊，這哪有什麼」。

陳佩琪在臉書寫道，常有人會問他退休計畫，有次早餐時間和先生聊到這個，他突然頭一歪，若有所思的說：「總統府裡好像有醫務室耶，我當選後妳可以申請去那邊當醫師啊！」這麼快就迫不及待幫他找下個工作了。

柯文哲解釋，這種是夫妻之間的開玩笑話，他跟陳佩琪講說「啊如果去總統府你怎麼辦」，陳佩琪說她可以去總統府醫務室當醫生，「這是夫妻之間在談笑的話，就這樣而已啊，這哪有什麼。」

至於夫妻之間的話不適合拿出來講？柯文哲回應，陳佩琪是一個自主性很高的女性，「我可以勸她，但從來不敢管她」，所以他每次覺得蠻奇怪，為什麼民進黨老是在說他仇女，他在家多聽陳佩琪的話，怎麼說他仇女，奇怪。