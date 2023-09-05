隨著2024總統大選越來越近，各種單位公布的民調也愈來愈多，多數趨勢皆呈現賴清德領先，柯侯呈現麻花捲狀況；然而部分民調可信度也常引起外界質疑。一名PTT網友決定將街訪數字跟最新發布民調的TVBS民調統整，試圖將高齡人、主婦、青壯年都納入民調數據，最後得到的結果讓人跌破眼鏡。

該名網友從今年7月9日開始進行滾動式民調，其算法為TVBS市話手機各半加街頭民調除以2，街訪參數納入Youtube頻道阿凱街頭民調、木炭民調、桃園孫先生、阿姨來了、大媽老司機、五星司機艾倫、街頭麥克風、小資蝸牛等。

對於市話民調，該網友批評，「現在大家都知道市話不準了，2023年市話裝機率已小於50%，別再相信全市話民調，那種LKK的民調是帶不了風向的」。他還強調，「本民調為目前最權威的民調，TVBS民調中市話手機各半，受眾老人主婦為主；街訪則是每日滾動式民調，受眾青壯年為主。」

而此名網友在昨（4）日發布的最新結果為，民進黨賴清德支持度占29%、國民黨總統參選人侯友宜占18%、民眾黨總統參選人柯文哲占35%、鴻海創辦人郭台銘僅10%。他還特別分析，「自己的內參民調，賴近期跌落神壇掉到29%，至於最近敗票的原因在哪邊？感覺是買蛋事件。」

不過對於該網友提出的創新民調，部分鄉民批評在統計學上有很大的問題，「無統計價值」、「根本就是統計學中的極端值，只能說毫無科學概念」、「民調47%已經是蔡英文等級了」、「統計學是不是沒修過」。

不過也有人表示，「好喔，柯文哲贏麻了」、「支持一下，有點混亂呀」、「風雨生信心！！！」、「穩了」、「我是信了」、「推街頭，不投票的才在家裡接市話」。