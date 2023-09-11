民眾黨總統參選人柯文哲持續炮打光電議題，還酸說「民進黨總統參選人賴清德你不要裝可愛，新潮流在台南做的光電案、88槍案、雲豹小公主，都新潮流的」。對此，被戲稱「雲豹小公主」的民進黨新系立委賴品妤反嗆，柯只會用抹黑迴避黨內問題，奉勸柯最好去想一下，民眾黨新竹市長高虹安貪汙被起訴，還有男友干政問題。

賴品妤風波不斷，先是反核立場被質疑是為家族利益，其父、雲豹能源董事長賴勁麟更掛名17家能源相關公司，挨酸「綠能大亨」，即便賴勁麟最終辭去董座，但社會輿論仍餘波盪漾；8月24日時，賴品妤又因自稱被記者推到跌倒，遭在野批評假摔、公主病。

身陷綠能、假摔爭議的賴品妤，今日和出身「太陽花世代」的立委參選人們一同發表政見，這也是她睽違10幾天的首個公開行程。她受訪時指出，這一個月以來，只要民眾黨被外界提問，柯文哲就會反拋出質疑，卻完全拿不出不法事證，只能不斷以不知所云的抹黑迴避黨內問題。

賴品妤指出，綠能是國家政策也是世界趨勢，經過一個多月，不分政治立場的媒體人或財經工作者及產業工會，針對漫天飛舞的抹黑和假訊息都有出來清楚說明；按照柯文哲的邏輯，難道杜紫軍、郭台強都是民進黨的？奉勸柯文哲最好想一下，民眾黨的高虹安市長貪汙被起訴，還有男友干政問題。