台北市南港、內湖區立委高嘉瑜過去一向以問政犀利、不分藍綠著稱，然而最近疑似因民調有所下滑、發言積極往民進黨中央靠攏，昨（4）日更因雞蛋話題怒批台北市議員徐巧芯。對此，一份街頭民調就針對高嘉瑜跟國民黨該區立委參選人李彥秀、基進黨立委參選人吳欣岱支持度進行調查，得到的結果相當震撼。

YouTube民調《街頭有派對》近日發起街訪，針對「歌神高嘉瑜面臨泛綠分裂，能否守住這席立委呢？！ 高嘉瑜vs李彥秀vs吳欣岱in南港車站周遭」的問題，詢問在地民眾的意見。

支持高嘉瑜的當地人表示，「因為我是綠的」、「我從議員就很支持她，說話直接不會讓人覺得有什麼立場」、「她唱歌很好聽」、「在這裡服務比較好」、「她比較有理念，另外兩人沒有很了解」、「問政風格比較犀利，過去她也比較支持民眾黨主席柯文哲」、「訴求比較接近年輕人」、「她是我高中同屆」。

而力挺李彥秀的人則表示，「因為她是南港人」、「她住我家隔壁」、「我比較老派的，就會偏李彥秀」、「她在這比較久」、「深耕比較久」、「其他都是爛黨，禍國殃民」、「在處理社會住宅的問題時，她有幫我們社宅住戶爭取過很多。」

最後支持吳欣岱的人則表示，「她比較年輕，高嘉瑜我不喜歡，李彥秀當很久了，但我政黨票會投國民黨」、「不想投其他人」、「高嘉瑜是背骨仔」、「她看起來很正派，不喜歡高嘉瑜了」。

而此一街訪的最後結果，高嘉瑜拿到23票、李彥秀拿到20票、吳欣岱拿到7票。儘管高還是佔據領先地位，但在吳分走7票後，和李彥秀僅僅只有3票差距，選情確實陷入危急。