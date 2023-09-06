立法委員王鴻薇（左）及台北市議員李彥秀（右）6日舉行記者會，為台北市客家族群請命，踢爆蔡政府的客家事務委員會對地方補助大小眼。（陳薏云攝）

立法委員王鴻薇及台北市議員李彥秀6日舉行記者會，為台北市客家族群請命，踢爆蔡政府的客家事務委員會對地方補助大小眼。王鴻薇說明，以過去5年來說，台北市客委會得到的中央補助，平均每位在台北市的客家人僅分不到新台幣10元，而最高的屏東縣，竟然平均每位可達3305元。李彥秀也大酸，自稱客家人的蔡英文總統，對於客家人的補助仍分政黨顏色，「大小姐果然大小眼」。

王鴻薇指出，根據中央客委會提供的資料，台北市共有45萬4千名客家人口，佔全國客家人口的9.72％。而以過去5年中央的客委會補助各地方政府經費來看，台北市總共只得到439萬，佔總體補助費用的0.12％；另外看屏東縣的客家人口佔全國的4.03％，共18萬8千人口，竟然就得到了總體補助費用的17.14％，高達約6.2億。

王接著說，如果以人均分配來說，台北市每位客家人只分到9.68元，屏東縣每位客家人可分到3305元。每次監督蔡政府缺失，民進黨總愛拿南北歧視來當擋箭牌，而台北市治水預算分不到1毛錢，台北市的客家補助拿得最少、比例最低，蔡政府是不是在歧視台北人？是不是在歧視台北的客家人？

台北市議員李彥秀進一步指出，以過去6年台北市舉辦的客家活動「台北義民嘉年華」，活動總經費從2017年到2022年分別在1460萬元到2810萬元不等，台北市政府每年向中央申請780萬到1330萬元不等。最後客委會核定的分攤經費，只有蔡英文上任第二年2017年、以及競選連任的2020年給到450萬元，其它年度僅給到300萬元，核定比例到2022年更只剩下22.5％。

李痛批，自稱是客家人的蔡英文，對於客家人的補助仍分政黨顏色。況且今年首度舉辦的世界客家博覽會，是前桃園市長鄭文燦推動，輪到張善政當市長時開幕，蔡英文竟直接缺席開幕式以及晚會，「照理說像這種世界客家博覽會開幕式，總統或副總統沒到場真的很奇怪。」

王鴻薇說明，雖然依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法第8條，台北市的財力分級為第一級，不予補助計畫型補助，實務上會以業務費分攤的方式處理，但從義民嘉年華的經費分攤來看，就可以看出核定比例愈來愈少。

王鴻薇說，蔡政府對地方補助大小眼不是第一次，民進黨執政的縣市，前瞻補助補到爽，漁港要3千萬的補助可以翻好幾倍拿到81億，而台北市就什麼靠自己，連治水預算都分不到1毛錢。

王鴻薇、李彥秀呼籲客委會別對不同縣市的客家人大小眼，有些縣市客家人口比例高，拿到相對多的補助可以理解，但台北市的客家人口也不少，除了佔全國的9.72％，客家族群也佔台北市總人口的17.4％，但得到的補助竟然僅佔0.12％，實在是太誇張、不符合比例。