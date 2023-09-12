台北市大直街「基泰大直」的建案，7日發生工安事故造成鄰近民宅坍塌，牽連周遭逾400位居民被迫安置他處，9日上午有2名實踐大學的學生想返回租屋處收拾行李，但由於兩人合租在受損最嚴重、陷入地面的民宅，一度無法進入的兩人還淚灑現場，所幸今（12）日開放受災戶回屋收拾行李，兩人也趕緊回到租屋處取回貴重物品，也成功取出電腦。

據了解，這2位學生分別為李姓、林姓學生，皆就讀實踐大學工業設計系，兩人合租在大直街一處月租1.2萬元的雙人套房。

2人7日早上原本返回租屋處收拾行李，但由於該棟民宅已成危樓，在獲知重返無望後，李姓學生也難過的淚灑現場；她無奈的說，因為快要開學，因此急需返回租屋處取回裝滿設計檔案、資料的筆電，原本以為可以拿，但因為租屋處已成危樓，所以還是不得而入。

不過今日早上起開放受災戶回到民宅收拾貴重物品後，兩人也趕緊帶著同學、家人返回租屋處收拾行李，李姓同學再次受訪時，表示已經成功拿到電腦；她說，室內已經變成斜的，有些磁磚也掉下來，不過3輪時間收拾應該可以大概搬完，但可能是把所有東西都亂塞搬出，目前貴重物品都已拿出來。

李爸爸也說，目前不知道是否有東西毀損，之後孩子也會在附近另外租屋，雖然今天開學，但校方應該讓他們先出來搬家。