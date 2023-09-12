台東縣6鄉鎮提供生育補助2萬元，台東縣政府則從明年起調升為首胎4萬元。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府今宣布首胎生育補助明年起調升至4萬元，盤點全縣各鄉鎮市育兒津貼，縱谷地區池上鄉及延平鄉除了每胎生育補助2萬元外，另分別加碼生日禮金和用品補助，總計可領取10萬元。

少子化拚催生，台東縣去年榮登全台唯一新生兒數正成長縣市，縣府持續推動生育及托育相關福利服務，各鄉鎮市也紛紛祭出誘人生育補助及育兒津貼。生育補助部分，金額池上鄉、延平鄉、海端鄉、長濱鄉、金峰鄉及蘭嶼鄉均補助2萬元，但台東市、鹿野鄉、關山鎮、東河鄉、成功鎮及大武鄉均無補助。

生育補助額度達2萬元的6鄉鎮中，池上鄉另依「台東縣池上鄉兒童生日禮金發放自治條例」，自兒童滿1歲起，每年發放1萬元，至年滿4歲止；延平鄉則提供0至2歲嬰幼兒，每季5000元用品補助，2鄉鎮新生兒再加上台東縣政府加碼的4萬元育兒補助，計可領取10萬元。

此外，海端鄉也提供每胎滿月禮2萬元。家長表示，育兒津貼很有感，可補貼每月開銷。另有新手媽媽說，有生育補助又有禮金，很滿足。