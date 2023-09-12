台東縣政府推出升級改版「育兒生日禮」，包含安撫巾、尿布墊等物，預計10月1日起發送。（蕭嘉蕙攝）

新版育兒生日禮設計以「台東藍」為主色的育兒包，可展開成為臨時床。（蕭嘉蕙攝）

少子化浪潮下，台東縣近2年新生兒數逆勢成長，並持續推動友善育兒政策，今推出升級改版「育兒生日禮」，包含安撫巾、尿布墊等實用好物，同時，縣長饒慶鈴也霸氣宣布，明年起生育補助第1胎提高為4萬元，「正式跟北市長！」

台東縣政府自2021年起運用公益彩券基金發送新生兒專屬生日禮盒，至今已發送約2300份，為了打造兼具紀念價值與實用性的生日禮，今年改版推出以「台東藍」為主色的育兒包，可展開成為臨時床，內含安撫巾、尿布墊和口水巾，預計10月1日起發送。

台東縣長饒慶鈴表示，近2年來，台東縣是全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，去年推出生育補助第1胎3萬元，新北市隨後也宣布加碼到4萬，台東縣絕對不落人後，明年1月1日起台東第1胎新生兒也是4萬。

饒慶鈴打趣地說，台東和新北生育補助都是4萬元，但新北沒有育兒生日禮，各位爸爸媽媽慎重考慮要在哪裡讓孩子落籍，「這裡正式跟蔣市長叫陣」。

林姓家長表示，現在物價上漲，嬰幼兒用品愈來愈貴，尤其是奶粉動輒千元起跳，育兒補助加碼可以減緩新手爸媽經濟壓力。