民眾黨總統參選人柯文哲上台致詞談論台東治理應重農業與觀光。（蕭嘉蕙攝）

柯文哲被媒體問及陳吉仲請辭獲慰留的看法，直言「他繼續幹，對本黨的選情非常有利」。（蕭嘉蕙攝）

民眾黨主席柯文哲投入2024總統大選，今下午成立「台東縣台灣選哲之友會」，台上致詞數度談及進口蛋風波，對於農業部長陳吉仲請辭獲慰留，柯直言「他繼續幹，對本黨的選情非常有利」，隨後又說「對全國人民不好，還是勸他自己下來」。

談陳吉仲請辭獲慰留 柯文哲：有利民眾黨選情

民眾黨總統參選人柯文哲今成立「台東縣台灣選哲之友會」，地點選在娜路彎大酒店，對比月前民進黨總統參選人賴清德於同一場地舉行「台東縣信賴台灣之友會成立大會」，柯場面人潮略少於賴；由無黨籍縣議員陳宏宗擔任台東顧問團總召，另有無黨籍縣議員李建智、吳景槐現身站台。

柯文哲上台致詞首先談論台東治理應重農業與觀光，農業面上，柯提出建立全國農業資料庫及重建產銷系統，並舉國內缺蛋為例，他說，其實不是缺蛋，是缺少生蛋的雞，作為政府「統計」才是最重要。

話鋒一轉，柯文哲提到反對只會補助補貼政策的農業部長，對於陳吉仲為進口蛋爭議請辭獲慰留，他說，「他繼續幹，對本黨選情非常有幫忙，但對全國人民不好，所以我還是勸陳自己下來，不要為了政黨利益，犧牲國家利益」。

講到民進黨，柯文哲回想2000年時，他還是民進黨後援會的幹部，期待新興的力量改變台灣，「我相信今天如果陳定南死後復生，看到今天這個局面，無地自容」。

柯又說，談到民進黨，我想到貪汙，雞蛋貪汙、疫苗貪汙、光電貪汙、口罩貪汙，每一樣都貪汙；進口1億4000多萬顆蛋，丟掉6000萬，乾脆不要買就好了，現在還有更可怕，其他8000萬顆的蛋在哪裡。

柯說，政府感覺沒有辦法交代，人家說一葉知秋，以後會有新的詞「一蛋知秋」，最後結論，希望台灣是個正常的國家。