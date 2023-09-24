中秋連假將至，受疫後出國潮影響，台東縣觀光旅宿業訂房率相較前2年同期下滑1至2成，目前平均訂房率7成左右，台東縣觀光協會表示「算是不錯了！」；反觀南橫地區因公路災修封閉，管制通行，訂房率慘跌至2成，業者嘆「等到望眼欲穿」。

台東縣觀光協會常務理事潘貴蘭表示，疫情期間國內旅遊興盛，台東住房率高達8至9成，但今年暑假開放國際旅遊後，已明顯感受到下滑趨勢，不過以中秋連假訂房狀況來說「算是不錯了！」

另外，由於海葵颱風重創南橫公路，造成台東端埡口至向陽路段路基流失，公路總局預計封閉搶修至10月底，期間交通管制採「西進西出，東進東出」，衝擊旅遊意願，訂房率僅2成。

天龍飯店張姓業者表示，去年南橫全線通車後，旅遊規畫傾向「西進東出」或「東進西出」，加上天龍吊橋尚未修復完畢，過去主打的「中秋情人橋活動」也喊卡，只能守著飯店，「望眼欲穿」。