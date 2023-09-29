登革熱疫情未歇，根據疾管署統計，中秋連假首日，國內共新增333例本土個案，其中306例來自台南，全台本土個案總數已正式突破1.2萬例。疾管署研判，本周台南疫情已達高峰，連假以後將有機會反轉，提醒民眾出遊、烤肉仍要做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣服，並使用防蚊液。

疾管署副署長曾淑慧表示，台灣今日新增333例，分布於台南市306例、高雄市15例、雲林縣4例、嘉義縣3例、屏東縣3例、桃園市及新北市各1例。另新增5例境外移入病例，感染國家為菲律賓、越南、泰國，有2例待釐清。截至今日，全國已累計1萬2022例本土個案，創下近10年同期次高。

本周台南市疫情升溫，9月27日起，「登革熱前進應變工作隊」每日派員，前往疫情熱區、中央各部會及國營事業權管場域進行查核及成效評估。隊長羅一鈞陪同疾管署長莊人祥至南區社區評估屋後天溝情形，也拜會台南市長黃偉哲，共同研商登革熱疫情防治策略。目前登革熱機動防疫隊共出動14組、28人次，至永康區、南區、北區及中西區屋後天溝抽查評估，東區、安南區、歸仁區、永康區、南區、中西區、關廟區等進行社區診斷及化學防治後成效評估，並查核財政部關務署中央部會權管場域。

羅一鈞表示，過去幾天台南登革熱病例數上升，研判本周達高峰，但病媒蚊指數出現下降趨勢，顯示環境整頓及孳清噴消等防治作為出現成效，不過仍需密切注意疫情變化，預估中秋連假後有機會反轉。連假期間「登革熱前進應變工作隊」仍會持續進行防疫工作，除維持每日熱區巡察外，亦加強查核天溝、屋後溝及菜園等容易產生孳生源的場域。

中秋連假期間，民眾如於戶外出遊或烤肉時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。另疾管署也籲請民眾，務必澈底清除孳生源落實「巡、倒、清、刷」才能有效阻斷病媒蚊生長。

民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，並提高警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。