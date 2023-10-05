高男座車在運河載浮載沉。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

高男衝破安平運河的護欄，直接撞進運河。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市下午發生一起離奇車禍，48歲高姓男子駕車載狗從中華西路右轉進入安平路時，疑失控衝破護欄後直接撞進運河，台南市消防局下午3點48分獲報趕到現場，只見一輛車載浮載沉，車頂有1男跟1狗等待救援，趕緊拋出救生圈，順利將人、狗救上岸。惟高男稱車子無法剎車才釀禍，但警方現場測出他有喝酒，確切事發原因仍待調查。

小犬颱風襲台，幸未對台南造成嚴重災情，不過，下午卻發生一起駕駛載著「小犬」，連人帶車掉入運河的意外。台南市消防局指出，下午一接獲報案後，出動9車20人1艇趕往運河馳援，當時只見1名男子跟1隻狗在載浮載沉的汽車車頂上等待救援，消防人員拋出救生圈後給這名駕駛後，隨後將他與狗拉至岸邊，並將意識清楚的駕駛送往郭綜合醫院。

驚魂未甫的高姓駕駛表示，當時因車子突然失去剎車，他才會在沒辦法剎車情形下，整輛車直接撞入運河。不過，警方到場對高男進行酒測，發現他有喝酒，研判高男可能酒後駕車，因該處路口轉彎幅度太大，失控才會撞進運河，但詳細肇事原因仍待釐清，後續也將依法送辦。

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