27歲張姓男子10日凌晨駕駛小客車要前往台中，不僅酒駕開啟自動駕駛，還在楊梅休息站連撞2輛小客車。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

27歲張姓男子10日凌晨酒駕開啟自動駕駛，在楊梅休息站連撞2車，造成2名駕駛輕傷。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

國道1號南向楊梅休息站今凌晨發生酒駕交通事故，年約27歲的張姓男子駕駛小客車要從台北前往台中，不僅酒駕開啟自動駕駛，還連撞2輛小客車，造成2車駕駛輕傷。國道警方表示，張男酒後駕車肇事，依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

國道警方指出，張男今凌晨0時35分，駕駛小客車要從台北前往台中，行經楊梅休息站時，開啟自動駕駛駕車，卻連續撞擊停在休息站休息的2輛小客車，並造成2車駕駛都受傷，送醫檢傷幸無大礙。張男酒測值為0.41MG／L，另2車駕駛酒測值均為0。

國道警方表示，張男酒駕肇事，依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，肇事原因仍待釐清。警方也呼籲，用路人酒後（包含飲用任何含有酒精類食物，例如薑母鴨、燒酒雞）不得駕車，另開啟駕駛輔助系統，行駛中應隨時注意前方動態，雙手仍需緊握方向盤，若發生緊急狀況，才能採取適當反應，維護他人及自身行車安全。

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