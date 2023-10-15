台中61歲機車騎士楊男15日凌晨載著61歲陳姓男子行經神岡區三民南路自撞路停小貨車，兩人雙雙送醫，經抽血檢驗，楊男酒測值超標，警方將依公共危險罪嫌送辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

碰！酒駕自撞路停小貨車 機車騎士、乘客雙雙送醫

台中市神岡區15日清晨傳出巨大撞擊聲響！61歲機車騎士楊姓男子涉嫌酒駕，沿三民南路行駛時，不慎撞上路邊停放的小貨車，造成他與乘客皆受傷送往醫救治中；經抽血檢驗，楊男酒測值超標，警方將依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局豐原分局15日凌晨0點36分獲報，神岡區三民南路發生1起交通事故，經警方初步調查，普重機車楊姓駕駛當時載著61歲陳姓男子，正沿三民南路往神岡路方向行駛，不慎擦撞路邊停放的自小貨車，造成兩人手腳擦挫傷，分別送往豐原醫院和清泉醫院救治。

警方表示，經醫院抽血檢測楊男酒測值，酒測值超標，待其出院進行筆錄後，將依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方呼籲，酒後駕車害人害己，千萬別拿自己和他人的生命安全開玩笑，警方將持續強力執法打擊酒駕，請民眾切勿心存僥倖以身試法，共同維護交通安全。

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