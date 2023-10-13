賓士男火車站前撞2車肇逃 原來是喝茫了路邊遭逮

高雄市三民區火車站前今天凌晨2點45分發生一起車禍，開車的20歲郭姓男子與騎機車的49歲王姓女子，遭一輛由游姓男子駕駛的賓士車撞上送醫，游男非但沒有停下查看還加速逃離現場，10分鐘內就遭警方逮個正著，發現游男渾身酒氣，酒測值高達0.78，遭撞的郭男頸部挫傷自行就醫，而王女脊椎雙腳擦挫傷，由救護車送往高醫治療。

據警方了解，郭男、王女分別駕駛自小客與普重機沿站西路北往南行駛，於站西路近建國三路口停等紅燈時，遭游男駕駛自小客車由站西路北向南追撞，游男未留置現場處理自行離去，警方獲報後立即出動逮人，最後在離車禍地點500公尺處找到游男，以及車頭凹陷的白色賓士車。

三民一分局長明派出所警方說明，游男酒駕行為違反道路交通管理處罰條例第35條、肇逃部分違反第62條第4項、還發現游男屬無照駕駛違反第21條、闖紅燈違反第53條，均依規定製單舉發，並依公共危險、肇事逃逸及過失傷害移送偵辦。

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